Сахалинская область будет перенимать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Сахалинская область будет перенимать нижегородский опыт по внедрению бережливых технологий. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин по итогам встречи с делегацией полуострова в Нижегородском кремле.

Напомним, по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, которые начали работу по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". С начала 2018 года на предприятиях и в организациях региона начали реализацию проектов повышения производительности труда за счет внедрения бережливых технологий в партнерстве с госкорпорацией "Росатом". Апробированные в атомной отрасли технологии бережливого производства, начали применять для повышения эффективности работы и в других сферах.

Делегация Сахалинской области познакомилась с опытом внедрения бережливых технологий в государственном и муниципальном управлении. Участники делегации посетили фабрику процессов и единый центр обработки документов в Нижегородском кремле.

"Повышение эффективности предоставления госуслуг – очень важная сфера регионального проекта "Эффективная губерния". В этой сфере важен не столько масштаб вовлечения органов власти, сколько выбор проектов. Для решения с помощью инструментов бережливого производства были отобраны проблемы, которые больше всего беспокоили нижегородцев", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Например, в Арзамасе был оптимизирован процесс получения путевки с частичной оплатой в детские летние оздоровительные лагеря. В результате количество вынужденных визитов родителей в органы власти сократилось почти вдвое – с 9 до 5 раз в среднем, а трудоемкость работы специалиста отдела образования по обработке заявлений от арзамассцев снизилась с десятки раз – с 14 дней до 15 минут, что позволило предоставлять госуслугу быстрее.

Среди успешных проектов в областном правительстве также внедрение программы "Электронный инспектор" в региональном минпроме, которая помогла вдвое сократить сроки выдачи лицензий предпринимателям на розничную продажу алкогольной продукции.

Глеб Никитин подчеркнул, что работа по повышению эффективности предоставления госуслуг нижегородцам будет продолжена, так как пока "выполнен только первый этап".