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Бизнес

Житель Дзержинска трижды продал иномарку

06 августа 2019 10:02  [14] Бизнес

Житель Дзержинска трижды продал иномарку и был осужден. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, 21-летний молодой человек осужден по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что в июле 2018 года дзержинец в сети Интернет на сайте увидел объявление о сдаче компанией в аренду автомобиля. Заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя договорные обязательства, в июле 2018 года он заключил с компанией договор аренды автомобиля марки "Chevrolet Klas" (Aveo), согласно которого обязан выплачивать денежные средства за каждый календарный день его эксплуатации.

В дальнейшем злоумышленник продал автомобиль 3-м лицам, а вырученные средства потратил на собственные нужды, причинив фирме ущерб на сумму более 260 тысяч рублей.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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