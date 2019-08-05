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Экономика

Банк "Открытие" подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

06 августа 2019 10:36  [69] Экономика

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России провела контрольную закупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) "Росгосстрах Жизнь" в банке "Открытие" в июне 2019 года. В пресс-службе банка сообщили, что нарушений выявлено не было, продажа прошла в полном соответствии с требованиями Указания ЦБ № 5055-У от 11.01.2019 года, которое вступило в силу 1 апреля 2019 года. Компания "Росгосстрах Жизнь" получила копию акта о проведении контрольного мероприятия по его итогам.

"Мы доработали внутренние системы, процессы и актуализировали клиентские материалы в соответствие с новыми требованиями Указания Банка России заблаговременно до их вступления в силу 1 апреля. Наша полисная документация по инвестиционно-накопительным продуктам была дополнена памяткой с требуемой информацией, а для сети банка "Открытие" мы обновили скрипты по продажам и подробно рассказали о целях и содержании изменений", - рассказал директор по правовым вопросам "Росгосстрах Жизнь" Александр Козинов.

"Для нас успешный результат проверки был ожидаем. Наши менеджеры, реализующие финансовые продукты, всегда внимательно относились к объяснению клиентам условий ИСЖ, и, по сути, с 1 апреля добавилась только дополнительная памятка, которую клиент должен подписать. Мы не считаем, что новые правила серьезно сказались на банках, которые и до указания ЦБ соблюдали все принципы честной продажи", - прокомментировала начальник управления страховых продуктов банка "Открытие" Мария Саенко.

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