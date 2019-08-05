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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижегородской области 86-летней Александры Гусевой

06 августа 2019 10:58  [68] Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижегородской области 86-летней Александры Гусевой. Как сообщает ПСО "Волонтер", 3 августа она ушла из дома в деревне Селитьба Сосновского района и до сих пор не вернулась. Согласно информация, бабушка отправилась в лес за грибами.

Приметы пропавшей: рост 168 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Пожилая женщина была одета в черный пиджак с карманами, голубой халат с цветочным рисунком, черные резиновые сапоги и голубой платок. При себе у нее было красное ведро.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, необходимо обратиться на горячую линию ПСО "Волонтер" по номеру 8 (831) 291-51-51, или в полицию по номеру 102.

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