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Культура и отдых

Нижегородские документалисты сняли фильм об уникальном обряде похорон Сторомы в селе Шутилово

06 августа 2019 11:51  [108] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские документалисты сняли короткометражный фильм "Пропадают наши Веснушки" об уникальном обряде похорон Сторомы (или Костромы) в селе Шутилово. Об этом рассказала один из авторов фильма - Наташа Денисова.

Вторым автором картины является Ксения Самсонова.

"Картина представляет собой фильм-наблюдение, что позволяет зрителю не прослушивать какую-то историческую справку, а словно бы оказаться внутри жизни героев. В картине реальность переплетена с волшебством: Сторома, олицетворяющая Весну - это родная сестра, мать, кто-то очень близкий", - поясняют создатели фильма.

В картине использована музыка краснодарского композитора Алисы Мирошниченко, создающей под псевдонимом Non Dolet композиции в стиле эмбиент - завораживающие электронные произведения. Девушка-композитор выпустила четыре альбома, которые высоко оценили не только российские, но и зарубежные критики и музыканты.

"Синтез электронной музыки и неспешных пейзажей деревенского быта в момент прощания с весной и наступления лета - достаточно смелый эксперимент, но, создавая этот фильм, мы почувствовали, насколько органичным может быть то, что на первый взгляд абсолютно несочетаемо", - отметила Наташа Денисова.

Название фильма - это фраза одной из героинь картины. Причитая и плача на "похоронах", прощаясь со Сторомой и ее племянницей, участница обряда тихонько сказала - "Пропадают наши Веснушки".

Фильм выложен в свободном доступе и посмотреть его может любой желающий. В дальнейшем картина будет представлена на российских и зарубежных фестивалях.

СПРАВКА:

Похороны Сторомы - древний славянский обряд, сохранившийся лишь в селе Шутилово Нижегородской области. Строма — это символ весны в трехдневном обряде проводов. Делают ее в пятницу из старой одежды, сена и травы. До вечера субботы она сидит на лавочке около дома, а потом заболевает и умирает. Местные жители оплакивают заболевшую Строму. Плакальщицы вспоминают красоту и молодость умершей, а потом и свою жизнь. Далее люди с песнями и плясками провожают Строму в последний путь. Она забирает с собой все болезни, от которых умерла, и освобождает место лету. Участвовавшие в "похоронном процессе" разрывают куклу на части в ближайшем поле, солому подкидывают к небу и ждут хорошего урожая в этом году.

Наташа Денисова — журналист, поэтесса, лауреат Всероссийской премии действенной журналистики "Включите свет", шортлистер I нижегородского питчинга дебютантов в рамках кинофестиваля "Горький fest", режиссер документального фильма о современной поэзии "Переводчики с мертвого языка"

Ксения Самсонова — кинооператор, лауреат фестиваля "Молодой киновек" в номинации "Операторская работа", шортлистер I нижегородского питчинга дебютантов в рамках кинофестиваля "Горький fest".

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