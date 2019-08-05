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Происшествия

"Волгу" разорвало пополам в лобовом столкновении с Nissan в Кстовском районе

06 августа 2019 12:58  [282] Происшествия

Фото: Соцсеть

Автомобиль "Волга" разорвало пополам после столкновения с автомобилем Nissan в Кстовском районе Нижегородской области 5 августа. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло 5 августа в 12:00 на 5 км автодороги Кстово – Д.Константиново, когда 40-летний водитель, управляя автомобилем Nissan в состоянии опьянения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Волгой" (ГАЗ 31105).

В ДТП водители машин остались живы, но их пришлось госпитализировать. Водителя "Волги" доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки. Водитель Nissan госпитализирован только с ушибом грудной клетки.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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