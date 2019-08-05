Водитель-нарушитель из Нижегородской области протащил инспектора ДПС по асфальту Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Водитель-нарушитель из Нижегородской области протащил инспектора ДПС по асфальту. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, в Сокольском районе расследуется уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 23 июля 2019 года в пос. Сокольское сотрудник остановил жигули, водитель которой не был пристегнут ремнем безопасности. В отношении нарушителя полицейский составил протокол об административном правонарушении.

Не желая расписываться в протоколе, водитель взял документы и поехал. Сотрудник ДПС попытался остановить машину, но водитель протащил полицейского несколько метров по асфальту и скрылся с места происшествия.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

Подробности произошедшего - здесь.