Как защитить внешние данные автомобиля от царапин?

Всем хочется, чтоб эксплуатация автомобиля никак не ухудшала его внешние данные. Но если ранее единственным вариантом, способным, если не защитить, от царапин и других негативных факторов, являлась его покраска, то сейчас появился иной, более эффективный вариант, представляемый собой антигравийную полиуретановую защиту, имеющую гидрофобный эффект.

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Преимущества пленки нового поколения

Несмотря на то, что этот материал выбирается в последнее время благодаря его защитным качествам, сложно игнорировать внешние данные, которыми он наделяет транспорт. Удивительно, но она придает автомобилю вида, вызывающего ассоциацию с керамикой или полировкой. Да, внешние данные транспорта сразу подвергаются изменению после нанесения этого материала. Но если в случае нанесения нанокерамики, владельцу транспорта, необходимо раз в год проходить дорогостоящую процедуру для обновления внешних данных такого покрытия...

То в ситуации с пленкой такого делать не надо. Как собственно и посещать для мытья транспорта дорогих моек. Такое покрытие легко выдерживает обычный уход, не теряя при этом внешних данных. Ведь присутствующая антигравийная способность устраняет вероятность появления неприятных царапин на поверхности покрытия, даже спустя месяцы активной эксплуатации.

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