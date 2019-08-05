Особенности влияния мирового экономического кризиса на уровень жизни

Мировой экономический кризис затрагивает все сферы жизнедеятельности, поэтому негативно отражается на уровне жизни людей.

Мировой экономический кризис характеризуется нарушением равновесия между предложением товаров и услуг и спросом на них. Безусловно, этот фактор не может не сказываться отрицательно на общем уровне жизни населения. Причины дестабилизации могут быть различными, но они всегда глобальные.

Под уровнем жизни понимается степень материального благополучия людей. На нее влияют показатели реальных доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Кроме того при экономическом кризисе снижаются материальные, духовные и социальные потребности. Это также является свидетельством ухудшения уровня жизни.

Особенностью мирового экономического кризиса является то, что он затрагивает все страны без исключения. В частности кризис 2008 года оказал значительное влияние на планомерное развитие государств.

Его начало было связано с обвалом фондового рынка. Это привело к хаосу на всех биржах: рухнули цены на акции и ценные бумаги компаний, которые считались стабильными. Понесли убытки крупнейшие корпорации, в том числе и российские. На фоне падения акций снизилась цена нефти, и снова на фондовых рынках начался период нестабильности. Это оказало существенное влияние на товарные рынки.

Глобализация современного мира существенно поменяла сферу мировых финансов. Это приводит к тому, что "сбои" в каком-либо ее звене отражаются на работе всей системе и затрагивают все государства. К примеру, в России в период кризиса 1998 г. выросли в среднем на 84%. При этом рост доходов не мог нивелировать такой скачок, как следствие, уровень жизни значительно ухудшился. Предотвратить этого не удалось в силу множества внутренних причин. В частности виноватой в ухудшении уровня жизни населения, прежде всего, была слабая власть, не способная проводить грамотную макроэкономическую и бюджетную политику. Благодаря правильной экономической политике государства мировой экономический кризис 2008 года уже не оказал сильного влияния на уровень жизни. Влияние глобального кризиса удалось минимизировать созданием макроэкономических условий для развития предприятий.

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