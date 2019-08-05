Особенности удаленной работы

Удаленная работа предполагает выполнение исполнителем определенных видов работ вне офиса.

Удаленная работа с каждым годом становится все более востребованной. И несомненно, главной привлекательной особенностью фриланса для многих является то, что что можно организовать рабочее место в уютной домашней обстановке. Не потребуется добираться на работу длительное время и стоять в пробках. Удаленная работа является привлекательной не только для исполнителей, но и для работодателей. Благодаря ей удается сэкономить денежные средства на обустройство рабочего места сотрудника. Кроме того работодатель подыскивая профессионала не ограничен городом.

Сегодня удаленную работу можно найти на множестве специализированных ресурсов. На таких сайтах можно воспользоваться предложениями работодателей или предложить собственные услуги, предложив к просмотру портфолио.

Сегодня фриланс предлагает различные виды работ. Условно можно классифицировать предложения по следующим видам:

Творческие.

Организаторские.

Коммуникативные.

Наиболее востребованными считаются творческие направления. Они подходят для креативных и эмоциональных людей, которые стремятся постоянно развиваться и имеют множество идей. К примеру, предложить себя можно в качестве фотографа или копирайтера. Также востребованными являются специализации монтажеров и дизайнеров. Благодаря творческим профессиям удается раскрыть внутренний потенциал, проявить талант и креатив, не привязываясь к конкретному месту работы.

Коммуникативные работы обычно представлены такими специализациями:

Онлайн-консультантами, которые проводят консультации по телефону по поводу по конкретной продукции магазинов или услуг компании.

Телефонными диспетчерами, которые отвечают на звонки клиентов и осуществляют контакты с клиентской базой.

Администраторами социальных сетей, которые отслеживают продвижение группы или публичной страницы, а также поддерживают связь с посетителями при необходимости.

Все виды удаленных работ идеально подходят для людей рациональных, собранных и ответственных. Следует понимать, что с работодателем придется общаться дистанционно, поэтому нужно понимать все его требования.

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