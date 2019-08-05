Кубок Губернатора Нижегородской области по хоккею стартует 7 августа в КРК "Нагорный" Спорт

Фото: С сайта КРК "Нагорный"

Кубок Губернатора Нижегородской области по хоккею пройдет с 7 по 11 августа 2019 года в КРК "Нагорный". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заместитель главы Нижегородской области Александр Югов напомнил, что в межсезонье произошли изменения, как в самой команде, так и в управляющем составе. Задача минимум на сезон – выйти в плей-офф.

"В целом "Торпедо" проводит хорошую подготовку: как с точки зрения комплектования, так и с точки зрения тренировочной работы. Кроме того, определенное движение и развитие производится в остальных подразделениях клубной системы. В частности, это касается команды ВХЛ "Торпедо-Горький". В предстоящем сезоне она будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде. Это позитивно скажется на подготовке ближайшего резерва, который будет базироваться ближе к тренерскому штабу основной команды", - сказал Александр Югов.

Заместитель главы региона также отметил, что большая работа была проведена по перезагрузке детско-юношеской школа олимпийского резерва (СДЮШОР) "Торпедо".

"Могу заверить, что все вопросы, которые возникали относительно ее работы, были услышаны. И мы сделаем все возможное для их разрешения. Стараемся совершенствоваться в работе с подрастающим поколением. Сейчас с каждым из возрастов работает уже два тренера, основная ставка в выборе которых падает на нижегородцев. Рассчитываем, что положительные результаты дадут о себе знать совсем скоро", - пояснил Александр Югов.

Генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов отметил, что турнир проводится уже в 11-й раз.



"В предстоящем розыгрыше примут участие четыре команды: "Торпедо", московское и минское "Динамо", а также новообразованный клуб "Хумо" из Ташкента. Дополнительно в рамках Кубка Губернатора мы планируем провести презентацию команды "Торпедо-Горький", которая состоится 10 августа. Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне, и все его гости и участники останутся очень довольны", - сказал Александр Харламов.

"Мы продолжаем тренировочный процесс, - рассказал о спортивной составляющей "предсезонки" Дэвид Немировски. – Все ребята перед отпуском получили индивидуальные задания и поэтому приступили к тренировкам в хорошей форме. Команда смотрится очень интересно, хоккеисты работают с высокой самоотдачей. Впереди – самая интересная часть предсезонки – контрольные матчи. Нам нужно многое проверить и многих испытать в деле. Но все ребята на позитиве и готовы к серьезной работе".

Первые матчи состоятся уже 7 августа. В 15:00 "Хумо" (Ташкент) сыграет с "Динамо" (Минск). А в 19:00 нижегородское "Торпедо" сразится с "Динамо" (Москва).