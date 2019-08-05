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Культура и отдых

Детская "Ярмарка увлечений" пройдет в нижегородском ТРК "НЕБО"

07 августа 2019 12:26  [57] Культура и отдых

Детская "Ярмарка увлечений" пройдет в нижегородском ТРК "НЕБО" 24 августа 2019 года с 12:00 до 18:00. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

"Ярмарка увлечений" - это уникальный проект, который объединяет в атриуме ТРК "НЕБО" самые разнообразные детские кружки, студии и творческие союзы нашего города и позволяет родителям и их детям определиться с дополнительным образованием на 2019 - 2020 учебный год, а также записаться на бесплатное пробное занятие.

В программетанцевальные выступления, вокальные номера от воспитанников центров, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы, а также розыгрыш сертификатов и пригласительных на обучение. В "Ярмарке увлечений" примут участие творческие, спортивные, танцевальные, вокальные студии города, а также развивающие центры для детей от 3-х до 18 лет.

Организаторы приглашают к участию спортивные, творческие, музыкальные, вокальные студии и развивающие центры города. Для того, чтобы стать партнером "Ярмарки увлечений" необходимо отправить заявку на эл.почту pr.nebo-nn@mail.ru с кратким описанием вашей студии/секции. Участие бесплатное.

"Ярмарка увлечений" становится традиционной в ТРК "НЕБО", проект привлекает много детских организаций дополнительного образования и дает ребятам возможность выбрать увлечение по душе, а, скорее всего, и определиться с будущей профессией!" - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

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