Процедура камуфлирования волос

Старость пожалуй никого не щадит. Девушки больше акцентируют внимание на своем лице, стараясь замедлить появление морщин, мужчины же больше подвержены сильному облысению и седине, поэтому свое внимание уделяют волосам. Если девушки используют различные крема, то для мужчин, с их сединой, помогают справится салонные процедуры, а именно камуфляж для волос.

Особенности процедуры

Седина в волосах — это популярная проблема, которая задевает как мужчин, так и женщин. Рано или поздно эта беда настигает почти каждого, поэтому многие хотят ее решить как можно быстрее. Именно из-за этого, салоны красоты предлагают мужчинам процедуру, которая позволяет избавить от седины, но благодаря ней волосы не будут выглядеть слишком перекрашено.

Камуфлированние седины — это популярная услуга, созданная больше для мужчин, позволяющая сделать чуть менее заметным цвет седых волос, с использованием специального красителя. Сама процедура занимает не больше 10 минут.

Для этой услуги зачастую берут гелеобразные краски известных производителей, созданных под мужские запросы. Все красители создаются с учетом всех мужских потребностей, к которым относят:

• Чтобы не было яркого контраста между сединой и темным цветом.

• Чтобы не занимала много времени.

• Чтобы во время роста волос не было заметно седых корней.

• Чтобы готовый результат выглядел натурально.

В отличие от других красок, камуфляжные красители в основном сделаны на безаммиачной основе и имеют приятный аромат. В качестве щелочного элемента используют этаноламин.

Основная цель этого компонента - скрыть седину на волосах, при этом не испортив натуральный оттенок волос. Именно из-за таких требований, представленные красители не имеют высокой щелочности, если сравнивать с обычной краской для волос.

По своему эффекту, красители для камуфляжа больше похожи на тонирующие краски. Но, в отличие от тонирующих, камуфляжные дают более ровный оттенок и эффект после окрашивания более легкий и похож на натуральный.

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