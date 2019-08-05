Шесть лет получил житель Городецкого района за получение грантов на 22 млн рублей через фиктивные организации. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 августа 2019 года, Нижегородский районный суд вынес приговор в отношении 45 и 35-летних жителей Городецкого района.
Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Судом установлено, что злоумышленники в течение периода с июля 2014 года по апрель 2017 года создавали на территории Нижегородской области различные номинальные фирмы, активная деятельность которых существовала лишь на бумагах (налоговая и бухгалтерская отчётности, аренда помещений, открытие банковских счетов, покупка оборудования и т.д.).
Пользуясь тем, что на территории области действуют различные программы государственной поддержки в виде грантов – субсидии на создание и развитие предпринимательства, представляли в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области документы, содержащие заведомо ложные сведения, в том числе о совершении фиктивных сделок, необходимые для положительного решения.
Таким образом, из бюджета Нижегородской области, путем обмана совершено хищение денежных средств на общую сумму 22 млн. рублей.
Суд приговорил сообщников к 6 годам и 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соответственно. Приговор в законную силу не вступил.
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