Шесть лет получил житель Городецкого района за получение грантов на 22 млн рублей через фиктивные организации Бизнес

Шесть лет получил житель Городецкого района за получение грантов на 22 млн рублей через фиктивные организации. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 августа 2019 года, Нижегородский районный суд вынес приговор в отношении 45 и 35-летних жителей Городецкого района.

Они признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что злоумышленники в течение периода с июля 2014 года по апрель 2017 года создавали на территории Нижегородской области различные номинальные фирмы, активная деятельность которых существовала лишь на бумагах (налоговая и бухгалтерская отчётности, аренда помещений, открытие банковских счетов, покупка оборудования и т.д.).

Пользуясь тем, что на территории области действуют различные программы государственной поддержки в виде грантов – субсидии на создание и развитие предпринимательства, представляли в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области документы, содержащие заведомо ложные сведения, в том числе о совершении фиктивных сделок, необходимые для положительного решения.

Таким образом, из бюджета Нижегородской области, путем обмана совершено хищение денежных средств на общую сумму 22 млн. рублей.

Суд приговорил сообщников к 6 годам и 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соответственно. Приговор в законную силу не вступил.