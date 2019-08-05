Активисты "Единой России" помогут школам комплексно подготовиться к началу учебного года Общество

Активисты "Единой России" в преддверии 1 сентября помогут школам комплексно подготовиться к началу учебного года. Об этом сообщила координатор партпроекта "Новая школа", член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова.

"Суть акции заключается в оказании учебным заведениям конкретной помощи, в которой они нуждаются перед началом образовательного процесса, это уборка и озеленение школьной территории, ремонт и покраска заборов, при необходимости учебные заведения будут обеспечены недостающей литературой, комнатными растениями, инвентарем и декорациями для школьных детских театров и т. д. К проведению мероприятий будут привлечены депутаты всех уровней от "Единой России", активисты партийных проектов и "Молодой Гвардии", сторонники Партии", – рассказала Аршинова.

После завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность к открытию 1 сентября.

"Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. При необходимости активисты будут фиксировать недостатки, устранение которых представители "Единой России" возьмут на личный контроль", - подчеркнула депутат.

Кроме того, Аршинова обратила внимание, что помощь как руководству школ, так и родительскому сообществу будет оказываться не только в преддверии Дня знаний.

"Партия и МГЕР готовы оказывать разностороннюю помощь администрациям школ по запросу родительского сообщества и администраций школ в течение всего года", – заключила член президиума генсовета партии.

По ее словам, поддержка школ и создание комфортных условий для учителей и учеников – одно из основных направлений деятельности партии как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Партия "Единая Россия" слышит родителей школьников и отвечает на их запросы, представители Партии готовы нести ответственность за данные обещания", – добавила депутат.

В свою очередь, председатель координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов рассказал, что активисты "Молодой Гвардии" организуют локальную помощь образовательным учреждениям по всей России в ремонте классов и спортивных залов, а также благоустройстве территории.

"Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме реестр пополняется. Уверен, что удастся помочь каждому региону нашей страны", - заключил он.