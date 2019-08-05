Площадку для фитнеса и спортивные площадки установят в Светлоярском парке к сентябрю Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Площадку для фитнеса и спортивные площадки установят в Светлоярском парке Нижнего Новгорода к сентябрю. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы Сормовского района Дмитрия Сивохина, до сдачи парка осталось меньше месяца. Сейчас на 100% сделаны велосипедные дорожки, на 80% выполнен монтаж новой дорожно-тропиночной сети.

Также на 100% подготовлены территории под спортивные площадки, детские площадки, территории для фитнеса, заложены силовые кабели, установлены опоры освещения, подготовлены высокие стелы, на которые будут в последующем нанесены граффити, на них также сделана подсветка.

В пресс-службе отметили, что детские и спортивные площадки, площадку для фитнеса в парке установят до начала осени.