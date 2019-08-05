Около 80 млн рублей получат нижегородские предприятия в качестве компенсации затрат на инвестпроекты Бизнес

Около 80 млн рублей получат нижегородские предприятия в виде субсидий по уплате процентной ставки по кредитам, взятым на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщили в региональном минпроме.

"В 2018 году этот вид поддержки – компенсацию затрат на инвестпроекты (возмещение затрат на уплату процентной ставки по инвестиционным кредитам), получили более 30 нижегородских предприятий. В результате реализации этих проектов в регионе создано около 250 новых рабочих мест", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Среди получателей субсидий в прошлом году и крупные предприятия, такие как АО

ЦНИИ "Буревестник", НОАО "Гидромаш", ЗАО "Завод Труд", а также средние и малые предприятия.

"Субсидирование процентной ставки по кредитам как мера господдержки оказалось очень востребованной среди нижегородских предприятий, поэтому по решению губернатора Глеба Никитина в этом году мы продолжим ее реализацию. Сейчас документация для нового конкурса практически готова, и буквально на днях стартует прием заявок на участие в конкурсе. Приоритет при рассмотрении заявок мы будем отдавать компаниям, выпускающим высокотехнологичную, импортозамещающую, инновационную продукцию, предприятиям-экспортерам, участникам нацпроекта по повышению производительности труда", - добавил Максим Черкасов.

"Кроме того, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в 2019 году мы увеличим объем микрозаймов и поручительств предпринимателям, поддержку социального предпринимательства в моногородах, - сказал Глеб Никитин. - В городах с одним крупным градообразующим предприятиям развитие социального предпринимательства не только позволит открыть новые бизнесы, создать рабочие места, но и предоставить жителям дополнительные социальные услуги. Также по нацпроекту будет открыт центр "Мой бизнес", который упросит получение госуслуг для бизнеса".

Напомним, по решению Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".