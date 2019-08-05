Глеб Никитин дал старт "Кубку Губернатора Нижегородской области" по хоккею Спорт

Фото: Григорий Соколов

7 августа 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт "Кубку Губернатора Нижегородской области" по хоккею. Турнир проходит с 7 по 11 августа 2019 года в КРК "Нагорный". В предсезонном турнире принимают участие 4 команды: "Торпедо", "Динамо" (Москва), "Динамо" (Минск), "Хумо" (Ташкент).

Перед началом матча между "Торпедо" и "Динамо" (Москва) Глеб Никитин обратился к болельщикам и спортсменам.

"Наш турнир предсезонный, но его всегда отличала бескомпромиссная борьба. Мы все ждём побед и переживаем за команду. Это последняя возможность для тренерского штаба и руководства клуба сделать работу над ошибками. Опробовать новые схемы и новичков, которых много в этом году, внести что-то свежее в игру", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что Кубок Губернатора давно имеет международный статус. "В этом году Кубок ещё расширил географию. Команда из солнечного Ташкента "Хумо" выступает здесь впервые в своей истории. "Динамо" из Минска и московское "Динамо" - наши давние соперники, и мы ждём интересного и яркого хоккея", - добавил губернатор.

СПРАВКА:

Традиционный турнир по хоккею "Кубок Губернатора Нижегородской области" проходит в этом году в 11-ый раз. Соперниками нижегородцев станут команды: "Динамо" (Москва), "Динамо" (Минск, Беларусь), "Хумо" (Ташкент, Узбекистан). За 4 игровых дня команды сыграют в круговом турнире, по итогам которого две лучшие из них выйдут в финал, а оставшиеся поспорят за 3 место.

Предсезонные турниры в Нижнем Новгороде имеют более чем сорокалетнюю историю. Первый розыгрыш состоялся в 1975 году. Тогда соревнования носили имя знаменитого летчика Валерия Чкалова. В "девяностые" турнир проводился под эгидой Горьковского Автомобильного Завода, а первый розыгрыш "Кубка Губернатора Нижегородской области" состоялся в 2009 году. С тех пор торпедовцы четырежды радовали болельщиков победами в турнире и ни разу при этом не оставались без медалей.