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Происшествия

Лжепредставителей рынка Forex и "финансовых пирамид" задержали на территории ПФО

08 августа 2019 11:52  [91] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Проавоохранители в I полугодии 2019 года обнаружили на территории входящих в ведение Волго-Вятского ГУ Банка России (11 регионов ПФО) 139 организаций, незаконно выдававших кредиты и займы. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Центробанка.

Кроме того, за шесть месяцев эксперты Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ выявили 14 "финансовых пирамид", а также псевдо-брокера и лжепредставителя рынка Forex.

В пресс-службе пояснили, что в отношении нелегальных участников финансового рынка было возбуждено более 40 административных и уголовных дел, в том числе по статье "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ). Кроме того, был заблокирован доступ к 25 сайтам, рекламировавшим незаконные финансовые услуги.

В ведение Волго-Вятского ГУ Центробанка входят Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области, а также республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.

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