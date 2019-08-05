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Общество

Марина Лапырина пропала в Нижнем Новгороде

08 августа 2019 12:23  [93] Общество

40-летняя Марина Лапырина пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации волонтеров, 4 августа 2019 года около 11:30 ушла из дома по адресу: ул. Мельникова, 27 и не вернулась.

Данные о местонахождении данной женщины можно сообщить инфоргу поиска (Мария 8987-533-80-00) или на горячую линию отряда 8(831)291-51-51.

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