Марина Лапырина пропала в Нижнем Новгороде Общество

40-летняя Марина Лапырина пропала в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

По информации волонтеров, 4 августа 2019 года около 11:30 ушла из дома по адресу: ул. Мельникова, 27 и не вернулась.

Данные о местонахождении данной женщины можно сообщить инфоргу поиска (Мария 8987-533-80-00) или на горячую линию отряда 8(831)291-51-51.