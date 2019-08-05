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Происшествия

Пассажирский автобус, где находились нижегородцы, сорвался в обрыв около Новороссийска

08 августа 2019 12:21  [107] Происшествия
Место ДТП

Место ДТП

Фото: С сайта администрации Новороссийска

Пассажирский автобус, где в том числе находились двое жителей Нижегородской области, сорвался в обрыв около Новороссийска Краснодарского края.

О происшествии сообщила пресс-служба администрации Новороссийска. ДТП произошло ночью 7 августа, когда пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего автобус упал в обрыв. В результате пострадали более 40 пассажиров, в том числе 12 детей.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" по телефону "горячей линии", среди пострадавших находились двое нижегородцев - мужчина и женщина. Их, как и других получивших травмы, доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, женщина - в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает администрация Новороссийска, все пострадавшие распределены по отделениям больницы, им оказывается помощь.

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