Пассажирский автобус, где находились нижегородцы, сорвался в обрыв около Новороссийска

Место ДТП
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Пассажирский автобус, где в том числе находились двое жителей Нижегородской области, сорвался в обрыв около Новороссийска Краснодарского края.
О происшествии сообщила пресс-служба администрации Новороссийска. ДТП произошло ночью 7 августа, когда пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего автобус упал в обрыв. В результате пострадали более 40 пассажиров, в том числе 12 детей.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" по телефону "горячей линии", среди пострадавших находились двое нижегородцев - мужчина и женщина. Их, как и других получивших травмы, доставили в больницу. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, женщина - в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщает администрация Новороссийска, все пострадавшие распределены по отделениям больницы, им оказывается помощь.
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