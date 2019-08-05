Доверчивый нижегородец перечислил деньги за обещание вернуть потерянные документы Происшествия

Доверчивый нижегородец перечислил деньги за обещание вернуть потерянные документы, после чего остался и без паспорта, и без денег. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Нижнему Новгороду, в отдел полиции № 5 обратился 36-летний безработный житель Нижегородского района с заявлением о совершенном в отношении него противоправном деянии.

Нижегородец пояснил, что ранее он потерял документы и разместил в социальной сети информацию об их утрате, указав при этом свой номер телефона, по которому с ним можно связаться, если кто-нибудь найдет документы.

Спустя несколько дней заявителю позвонил незнакомый человек и сообщил, что за 8 тысяч рублей вернет документы заявителя. Потерпевший перевел на счет злоумышленника требуемые денежные средства. Однако документы назад не получил, так как звонивший перестал выходить на связь. Ставший жертвой обмана нижегородец обратился в полицию.

По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Отметим, что при оформлении паспорта, взамен утерянного, госпошлина составляет всего 1,5 тысячи рублей; при оформлении водительских прав - 1,4 тысячи рублей (на сайте госуслуг).