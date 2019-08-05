Нижегородцы стали совершать меньше преступлений против личности, - прокуратура Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Нижегородской области стали совершать меньше преступлений против личности. Об этом сообщил прокурор региона Вадим Антипов.

По его словам, за первое полугодие 2019 года убийств в регионе было совершено на 12% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека, снизилось на 10%. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом стало меньше на 27%.

Вместе с тем Вадим Антипов отметил, что раскрываемость этих преступлений увеличилась.

"Это скоординированная работа всей правоохранительной системы Нижегородской области и результаты профилактической работы власти всех уровней", - пояснил он.