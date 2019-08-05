Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову Спорт

Фото: с сайта http://gorvestnik.ru

8 августа 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ по художественной гимнастике Ларису Белову. За годы работы в Заволжье Лариса Викторовна воспитала целое поколение ярких спортсменок, в их числе звезды мирового спорта – Дина и Арина Аверины. В адрес Ларисы Беловой была направлена поздравительная телеграмма.

"Уважаемая Лариса Викторовна, сердечно поздравляю вас с юбилеем! Уверен, что сегодня вы принимаете пожелания всего самого наилучшего от своих вчерашних и нынешних воспитанниц и их родителей – от всех, в чьей судьбе вы сыграли и продолжаете играть одну из главных и счастливых ролей. Вас всегда отличали и отличают высокий профессионализм, ответственность, верность выбранному делу и родному краю, огромная любовь к детям. С удовольствием присоединяюсь ко всем добрым словам в ваш адрес. Счастья, здоровья, покорения новых вершин, талантливых и благодарных учениц!" – отметил Глеб Никитин.

Напомним, 17 апреля 2018 года Глеб Никитин провел встречу с жителями Городецкого района. На встрече заслуженный тренер России Лариса Белова предложила создать в Заволжье специализированный спортивный зал для занятия художественной гимнастикой. Глава региона поддержал это предложение. На данный момент завершается проектирование объекта.