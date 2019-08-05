Последние новости рубрики Спорт
08 августа 2019 14:27  [51] Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову
08 августа 2019 09:34  [144] Экстремальный забег "Стальной характер" пройдет в Нижегородской области 10 августа
07 августа 2019 20:45  [118] Глеб Никитин дал старт "Кубку Губернатора Нижегородской области" по хоккею
07 августа 2019 14:57  [329] Движение транспорта будет ограничено 7-11 августа перед нижегородским КРК "Нагорный"
07 августа 2019 14:36  [231] Легкоатлетический манеж построят на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде
07 августа 2019 13:25  [213] Всероссийский детский центр парусного спорта хотят создать на Горьковском море
07 августа 2019 11:51  [260] Глеб Никитин пригласил нижегородцев поддержать "Торпедо" на Кубке Губернатора
07 августа 2019 10:25  [253] ХХХIII автокросс памяти Героя Советского Союза Новикова прошел в Арзамасском районе
06 августа 2019 19:03  [202] Кубок Губернатора Нижегородской области по хоккею стартует 7 августа в КРК "Нагорный"
05 августа 2019 14:07  [448] Команды из двух районов Нижегородской области представят регион на всероссийском фестивале дворового футбола
Спорт

Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ Ларису Белову

08 августа 2019 14:27  [51] Спорт

Фото: с сайта http://gorvestnik.ru

8 августа 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с юбилеем заслуженного тренера РФ по художественной гимнастике Ларису Белову. За годы работы в Заволжье Лариса Викторовна воспитала целое поколение ярких спортсменок, в их числе звезды мирового спорта – Дина и Арина Аверины. В адрес Ларисы Беловой была направлена поздравительная телеграмма.

"Уважаемая Лариса Викторовна, сердечно поздравляю вас с юбилеем! Уверен, что сегодня вы принимаете пожелания всего самого наилучшего от своих вчерашних и нынешних воспитанниц и их родителей – от всех, в чьей судьбе вы сыграли и продолжаете играть одну из главных и счастливых ролей. Вас всегда отличали и отличают высокий профессионализм, ответственность, верность выбранному делу и родному краю, огромная любовь к детям. С удовольствием присоединяюсь ко всем добрым словам в ваш адрес. Счастья, здоровья, покорения новых вершин, талантливых и благодарных учениц!" – отметил Глеб Никитин.

Напомним, 17 апреля 2018 года Глеб Никитин провел встречу с жителями Городецкого района. На встрече заслуженный тренер России Лариса Белова предложила создать в Заволжье специализированный спортивный зал для занятия художественной гимнастикой. Глава региона поддержал это предложение. На данный момент завершается проектирование объекта.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph