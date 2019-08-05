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Происшествия

Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении нижегородских ДУКов в 2019 году

08 августа 2019 14:28  [51] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении нижегородских домоуправляющих компаний и других хозяйствующих субъектов. Об этом журналистам сообщил прокурор Нижегородской области Вадим Антипов 8 августа 2019 года.

Нарушения связаны с тем, что ДУКИ, собирая деньги с населения, не доводят их до ресурсоснабжающих организаций. Долг перед ресурсниками сейчас составляет порядка 1,5 млрд рублей, при том, что с начала 2019 года он снизился на 416 млн рублей.

"Либо деньги расхищаются, либо расходуются на другие цели", - сказал прокурор.

Он также отметил, что в десяти домоуправляющих компаниях были выявлены факты взимания платы с населения без установления тарифов и по завышенным тарифам. По всем фактам возбуждены административные производства.

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