Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении нижегородских ДУКов в 2019 году

Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении нижегородских домоуправляющих компаний и других хозяйствующих субъектов. Об этом журналистам сообщил прокурор Нижегородской области Вадим Антипов 8 августа 2019 года.
Нарушения связаны с тем, что ДУКИ, собирая деньги с населения, не доводят их до ресурсоснабжающих организаций. Долг перед ресурсниками сейчас составляет порядка 1,5 млрд рублей, при том, что с начала 2019 года он снизился на 416 млн рублей.
"Либо деньги расхищаются, либо расходуются на другие цели", - сказал прокурор.
Он также отметил, что в десяти домоуправляющих компаниях были выявлены факты взимания платы с населения без установления тарифов и по завышенным тарифам. По всем фактам возбуждены административные производства.
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