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Общество

"Ростелеком" и "Дневник.ру" совместно займутся развитием цифровизации образования

08 августа 2019 15:58  [65] Общество

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и "Дневник.ру" создали совместное предприятие ООО "РТК-Дневник" (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. "Дневник.ру" вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.

На базе имеющейся у Дневник.ру цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.

СПРАВКА:

ООО "Дневник.ру" – российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разработчик цифровой образовательной платформы и других решений для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной власти.

Платформа "Дневник.ру" предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В системе зарегистрировано свыше 800 тысяч преподавателей; 7,7 млн учащихся и 4 млн родителей из всех регионов РФ.

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