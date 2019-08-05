"Ростелеком" и "Дневник.ру" совместно займутся развитием цифровизации образования

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и "Дневник.ру" создали совместное предприятие ООО "РТК-Дневник" (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. "Дневник.ру" вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.
На базе имеющейся у Дневник.ру цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.
СПРАВКА:
ООО "Дневник.ру" – российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разработчик цифровой образовательной платформы и других решений для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной власти.
Платформа "Дневник.ру" предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В системе зарегистрировано свыше 800 тысяч преподавателей; 7,7 млн учащихся и 4 млн родителей из всех регионов РФ.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+