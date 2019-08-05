Причины стабильного спроса на зеркальные фотоаппараты

В последнее время стеклянные фотоаппараты приобретают активный спрос. Таковые не отличаются предельной компактностью, при этом покупаются всё активнее. Зеркальный фотоаппарат обеспечивает отличное качество изображения. Это его преимущество ключевое и именно оно ценится большинством.

В цифровых зеркальных камерах датчики изображения несколько больше, чем в более компактных моделях. Именно они обеспечивают столь выраженную разницу в качестве снимков. Чем больше размер матрицы, тем больше пикселей и тем больший захват света происходит во время создания очередного «фотошедевра». Кроме того в этом случае значительно снижается уровень цифрового шума, а также зернистости изображения. Таковые нередко возникают, если речь идёт о съёмке с высоким показателем ISO. Поскольку матрица отличается внушительными размерами, можно добиться меньшей глубины резкости. В итоге получится создать приятное размытие фона или получить красивое боке. Когда речь идёт о макросъёмке или портретной съёмке, то выбор в пользу зеркального фотоаппарата очевиден.



К числу ключевых преимуществ также стоит отнести предельную реалистичность снимков. Это связано с тем, что «зеркалка» позволяет видеть мир через объектив таким, каким он является на самом деле. Хорошая техника стоит немало, но инвестиции окупят себя многократно.

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