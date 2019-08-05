Зона 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на фестивале Alfa Future People Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Зона 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на фестивале Alfa Future People. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов по итогам пресс-тура на площадку фестиваля.

Фестиваль пройдет в Большом Козино под Нижним Новгородом с 16 по 18 августа.

Как пояснил Александр Югов, "в павильоне 800-летия Нижнего Новгорода гостей ждет световое и лазерное шоу, а также музыкальное произведение, раскрывающее город, как огромный индустриальный оркестр".

"Это будет павильон, в котором мы переосмыслим знаменитую "Симфонию гудков". Ровно 100 лет назад в Нижнем Новгороде состоялась премьерная репетиция всемирно известного произведения композитора Арсения Аврамова. Дирижером был стоящий на высокой башне человек с большими флагами. Он давал сигналы включения звуков: заводских и паровозных гудков, артиллерии и авиации, превращая город в огромный концертный зал", - добавил замгубернатора.

Павильон, посвященный юбилею города, создают нижегородцы – организаторы фестиваля "INTERVALS" компания "dreamlaser" и победитель премии "Инновация" в 2018 году Артем Филатов, а также композитор из Лейпцига Сергей Хисматов.

Павильон днём

Павильон ночью



В основу идеи зоны легло то, что Нижний Новгород во многом известен своими индустриальными символами: заводами ГАЗ, "Сокол" и "Красное Сормово", проведением всероссийской промышленной выставки, изобретателем Ростиславом Алексеевым, речным пароходством.

Основные городские и индустриальные достопримечательности Нижнего Новгорода были отсканированы лазером, чтобы подготовить 3D-модели интерьеров зданий. Благодаря этому посетители смогут виртуально путешествовать по интерьерам знаковых городских сооружений, погружаясь, как можно глубже, в атмосферу города. Для зрителей будут созданы специальные интро и аутро, подготавливающие зрителя к перфомансу и выводящие из него.

Отдельную зону организует спортивно-развлекательная площадка "Спорт Порт". Гости фестиваля смогут принять участие в фитнес-активностях, полюбившихся нижегородцам на основной площадке у стадиона "Нижний Новгород": зумбе, растяжке, функциональных тренировках, мастер-классах. Главной особенностью зоны станет арт-объект, с каркаса которого можно посмотреть видеотрансляции или поиграть в приставку. Также будет организована фотозона и зона отдыха.

Как сообщалось ранее, 12 июня 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт обратному отсчету до начала 800-летия Нижнего Новгорода, запустив часы на стеле, которые показывают количество суток до праздника.

"Я думаю, что в голове у каждого, кто имеет отношение к юбилейной подготовке, давно работают такие часы, но их наглядное воплощение все равно впечатляет. Впереди немало работы, а времени остается не так много", - сказал губернатор.

"Напомню, что у нас уже реализуется план мероприятий, который был подготовлен в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 800-летие Нижнего Новгорода - это событие общефедерального масштаба. Мы планируем и дальше развивать Нижневолжскую набережную, кремль и другие городские территории, все больше "открывая" Нижний для горожан и гостей города. К юбилею пройдет ремонт более 70 значимых объектов культурного наследия, благоустройство парка "Приокский", строительство образовательного центра в Верхних Печерах и дорожной развязки по улицам Циолковского и Светлоярской", - добавил Глеб Никитин.