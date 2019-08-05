Нижегородская канатная дорога возобновляет работу после недельного простоя Общество

Канатная дорога между Нижним Новгородом и городом Бор 9 августа возобновляет работу после того, как 3 августа ее закрыли на плановый ремонт. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что на канатной дороге ремонтировался редуктор – это механизм, который обеспечивает плавное и равномерное движение троса и делает подъем и спуск безопасным, удобным и комфортным.

Канатная дорога работает с 6:45 до 22:00 в будни, с 9:00 до 22:00 в выходные и праздники.