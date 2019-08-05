Экспертная комиссия определила трех кандидатов на пост главы нижегородского минздрава Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Экспертная комиссия определила трех кандидатов на пост министра здравоохранения Нижегородской области для итогового собеседования с губернатором Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

На пост главы минздрава прошли этап очного собеседования 16 кандидатов. По итогам этапа были определены три кандидатуры, из которых глава региона Глеб Никитин может назначить министра здравоохранения.

"Решение непростое. Нас порадовал высокий уровень подготовки кандидатов. Мы постарались всесторонне оценить каждого из них и выбрали трех человек, которые попадут на собеседование к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину для принятия окончательного решения по кандидатуре министра здравоохранения. Это главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская детская поликлиника №4" Светлана Белозерова, главный врач ГБУЗ Нижегородской области "Городская больница №35" Аркадий Денисенко и заместитель руководителя координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России Руслан Султанов", - сообщил председатель экспертной комиссии, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

"Современная медицина сегодня обладает настолько дорогостоящими и наукоемкими технологиями, что в здравоохранении всегда приходится выбирать между оборудованием, применяемыми технологиями, сценариями развития отрасли в целом. Мы ждем от нового министра принципиальности и любви к профессии", - отметил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета, член экспертной комиссии Николай Карякин.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.