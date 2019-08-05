Сервис "Яндекс.Транспорт" начал работать в Арзамасе, Дзержинске и на Бору Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Сервис "Яндекс.Транспорт" начал с 9 августа работать в Арзамасе, Дзержинске и в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение о передаче телематических данных из этих городов было заключено между АО "Региональный навигационно-информационный центр Нижегородской области" и ООО "Яндекс" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина при активном содействии министра информационных технологий региона Сергея Ефимова.

С помощью мобильного приложения пассажиры в Арзамасе, Дзержинске и на Бору могут в режиме online следить за движением общественного транспорта по карте города, уточнять время прибытия, строить оптимальный для себя маршрут.

Сегодня сервис "Яндекс.Транспорт" также работает в областном центре.

"В Нижнем Новгороде этот сервис уже доказал свою эффективность. Теперь навигация стала доступна жителям еще трех городов. Прорабатывается вопрос по подключению к сервису "Яндекс.Транспорт" других городов Нижегородской области", - сообщил Сергей Ефимов.