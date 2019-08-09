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Спорт

Экстремальный забег "Стальной характер" состоится 10 августа в Богородском районе

09 августа 2019 11:01  [78] Спорт

Экстремальный забег "Стальной характер" состоится 10 августа на территории горнолыжного комплекса "Хабарское" (Богородский район, д. Хабарское ул. Нагорная, 1). Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Мероприятие проходит при поддержке Молодежного парламента при ЗС НО.

Забег проходит во второй раз и представляет собой трассу, протяженность которой составляет более пяти километров. Участникам предстоит преодолеть больше десятка препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион. Трассы можно будет проходить как в личном зачете, так и командном. Принять участие могут люди старше 18 лет.

Как отмечают организаторы проекта, в "Стальном характере" команды не соревнуются между собой. Каждый участник ставит цель дойти до финиша, победив самого себя.

"Очень приятно, что этот проект нашел отклик у нас в Нижегородской области. Такой формат физической нагрузки позволяет разнообразить наши будни и посмотреть, на что ты способен. На данный момент подали заявки на участие больше 2 тысяч атлетов",- сказала координатор федерального проекта в Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

В этом году забеги уже прошли в десяти городах нашей страны, в общей сложности в них участвовали более 20 тысяч человек.

Регистрация участников начнется с 09.00. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

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