Нижегородские полицейские задержали похитителя 171 сотового телефона Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские полицейские задержали похитителей 171 сотового телефона. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Похитители украли телефоны из салона сотовой связи в г. Лысково. Общая стоимость украденной техники составила более 2 млн рублей.

Сотрудники ОМВД России по Лысковскому району выяснили, что проникновение в салон совершили двое мужчин ранним утром 8 августа. Они отжали пластиковую дверь магазина, украли телефоны и скрылись с места происшествия на иномарке.

По составленной ориентировке сотрудники ГИБДД задержали этот автомобиль на 386 км трассы М-7 "Волга" на территории Дзержинска. Им управлял 22-летний житель Московской области. Кроме него в машине находились двое молодых людей в возрасте 27 и 24 года.

У них правоохранители обнаружили похищенные телефоны. По данным ГУ МВД, технику в скором времени вернут владельцу.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража" (п. б ч.4 ст.158 УК РФ). Максимальное наказание, которое могут получить молодые люди — это 10 лет лишения свободы.