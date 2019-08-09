"Нижний Новгород все чаще становится центром соревнований самого различного ранга", - Евгений Лебедев Спорт

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем физкультурника, который отмечают ежегодно во вторую субботу августа.

"Это праздник не только спортсменов, их тренеров, а всех, кто выбрал здоровый образ жизни, кто хочет принять участие в создании мира, за который не будет стыдно перед потомками.

В последнее время заметно активизировался нижегородский спорт: строятся ФОКи, открываются новые клубы, секции, строятся и ремонтируются стадионы, зажигаются звезды мировой величины. Нижний Новгород все чаще становится центром соревнований самого различного ранга – от соперничества дворовых команд до крупных международных турниров. В прошлом году нашему городу выпала честь принимать у себя лучших футболистов планеты, а в этом году Нижний Новгород выбран местом проведения международного форума "Россия – спортивная держава".

Физкультура и спорт все более и более становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Неслучайно одним из лозунгов современности являются слова: "Будь спортивным – будь успешным!". Ведь физкультура и спорт дарят то, что не купишь ни за какие деньги: здоровье, силу, долголетие, бодрость духа, крепость тела, отличное самочувствие, верных друзей, хорошее настроение", - говорится в поздравлении.