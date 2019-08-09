"Именно строителям удается оставить о себе самый заметный след на земле", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем строителя, который отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.



"Труд строителей пользуется заслуженным уважением в обществе. Именно строителям удается оставить о себе самый заметный след на земле. Творения Бетанкура, Монферрана, других известных и неизвестных зодчих пережили своих создателей, до сих пор украшают Нижний Новгород, города и поселки области. Строительная отрасль области успешно развивается. И это неудивительно. От эффективности этого сектора экономики во многом зависят перспективы промышленного роста и качество жизни людей. Своим трудом строители дарят людям радость, хорошее настроение, а также способствуют реализации многих федеральных и региональных программ по расселению ветхого и аварийного фонда, развитию физкультуры и спорта, обеспечению жильем многодетных семей, молодых специалистов, сельских тружеников, ветеранов войны и боевых действий…Сегодня важно закрепить успех, продолжить активную модернизацию отрасли. Тем более что в этом у нижегородских мастеров есть надежные помощники – предприятия, выпускающие широкий ассортимент стройматериалов.

Сегодняшний день – это также праздник преподавателей и студентов строительных училищ, колледжей, техникумов и, конечно же, Нижегородского архитектурно-строительного университета, который по праву считается одним из лучших профильных ВУЗов в стране.

В день профессионального праздника примите слова признательности за ваш весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей области", - говорится в поздравлении.