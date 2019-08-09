"Единая Россия" запустит сервис с информацией о льготах для семей с детьми Общество

"Единая Россия" в ноябре запустит всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Об этом сообщила координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе.

"Многие меры поддержки семьям с детьми устанавливаются региональными и муниципальными властями, и людям очень трудно ориентироваться в массиве законодательства в поисках перечня льгот. Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме", - рассказала Окунева.

Она отметила, что, по данным Общественной палаты РФ, из трех тысяч опрошенных многодетных семей из 53 регионов большинство не знает или не пользуется положенными льготами.

"Около 49% респондентов не пользуются скидками на оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте до шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства, а 83% многодетных семей не пользуются своим правом на бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок", - пояснила Ольга Окунева.

По мнению координатора партпроекта, недостаток информации о мерах поддержки семей крайне негативно сказывается на демографической ситуации.

"Люди, не зная о видах помощи со стороны государства, откладывают планы по расширению семьи. Серьезность проблемы подтвердили и эксперты дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучие человека", – отметила она.

Инициатива "Единой России" уже получила поддержку профильной комиссии Общественной палаты РФ.

"В каждом регионе существуют свои программы поддержки молодых семей, и силами "Единой России" информацию о них можно собрать и донести до людей. Эффективным решением будет также создание линии сбора обратной связи. Если человек не смог получить положенные ему льготы, нужно установить причину, почему это произошло – из-за проблем на местах или законодательной неточности. У партии есть уникальная возможность решать эти вопросы", – отметила первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Юлия Зимова.

По словам регионального координатора партийного проекта "Крепкая семья" Маргариты Банниковой, часто семьи не могут воспользоваться какими-то льготами только потому, что просто не знают о них.

"Встречаясь с семьями, я часто сталкиваюсь с тем, что они мало информированы о возможностях, положенных льготах. В рамках партийного проекта в нашем регионе мы открываем "семейные приемные" для встречи жителей со специалистами из разных областей. В консультативных центрах в шаговой доступности нижегородцы могут узнать обо всех льготах и пособиях в области семьи и детства. Но, в век увеличивающегося потока информации и нехватки времени, будет очень удобно пользоваться ресурсом, на котором за один клик можно получить все ответы на вопросы, и, что самое главное, воспользоваться мерами государственной поддержки в полном объеме", - пояснила координатор проекта.

В пресс-службе НРО партии добавили, что первые "семейные приемные" открылись в Ленинском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. В течение года центры появятся практически в каждом районе областного центра и региона. Они будут работать на площадках депутатских центров, общественных приемных партии, библиотек и других социальных учреждений.