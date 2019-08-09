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Бизнес

Трижды судимая лжетурагент из Нижнего Новгорода вновь получила срок

09 августа 2019 12:54  [123] Бизнес

Трижды судимая лжетурагент из Нижнего Новгорода вновь получила срок. Как сообщили в региональной прокуратуре, 29-летняя нижегородка признана виновной по ч. 2, ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что в августе 2018 года мошенница, представившись представителем туристического агентства ввела в заблуждение жителей с. Вад, сообщив им заведомо ложную информацию о подборе тура в Королевство Таиланд. Она составила договор о подборе и бронировании тура на четверых, стоимостью 434 тысячи рублей, который был полностью оплачен обманутыми туристами.

В сентябре 2018 года аналогичным способом аферистка похитила денежные средства в сумме 154 тысячи рублей, причинив потерпевшим значительный ущерб.

В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшим она возместила в полном объеме.

Следует отметить, что лжетурагент трижды судима за совершение мошенничества.

Суд назначил нижегородке наказание 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 тысяч рублей. При этом, суд в соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочил реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее малолетним ребенком (2019 года рождения) четырнадцатилетнего возраста.

Приговор суда вступил в законную силу.

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