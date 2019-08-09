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Общество

Нижегородские студенты-стажеры познакомились с процессом производства питьевой воды

09 августа 2019 13:02  [61] Общество

Фото: ОАО "Нижегородский водоканал"

Нижегородские студенты-стажеры познакомились с процессом производства питьевой воды. Об этом рассказали в пресс-службе ОАО "Нижегородский водоканал".

Студентка первого курса ННГАСУ Ирина Крылова провела экскурсию для стажеров водоканала по Слудинской водопроводной станции, где сама проходит стажировку на протяжении трех месяцев. Ирина рассказала коллегам о технологическом процессе производства питьевой воды, показала оборудование, установленное на станции. В экскурсии приняли участие 25 студентов ведущих вузов Нижнего Новгорода.

"Слудинская станция является самой совершенной в Нижнем Новгороде, очистка речной воды включает современное оборудование: озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание, гипохлорит натрия. Многоступенчатая очистка и обеззараживание воды обеспечивают стопроцентное качество питьевой воды на выходе со станции", - рассказала Ирина в ходе экскурсии.

Экскурсия завершилась квиз-викториной. Студенты разделились на команды и соревновались в интеллектуальных вопросах на разные темы. После игры стажеры могли пообщаться с руководством компании.

Напомним, кросс-функциональная стажировка студентов на базе Нижегородского водоканала началась в апреле текущего года. 33 студента трех ведущих вузов города собрались в стенах Нижегородского водоканала, чтобы получить практические навыки по профессиям, на которые они обучаются. Стажировку ребята проходят под чутким руководством наставников из 20 подразделений компании. Стажировка рассчитана на полгода, наиболее зарекомендовавшие себя студенты имеют возможность остаться работать на предприятии.

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