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Общество

Анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет в городах Нижегородской области 13-15 августа

09 августа 2019 13:24  [46] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Анонимное и бесплатное тестирование на ВИЧ пройдет в городах Нижегородской области 13-15 августа 2019 года. Об этом сообщает НОЦ СПИД.

Цель акции - привлечение внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.

Акция пройдет для жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Бора и Сарова в мобильном пункте тестирования с 12:00 до 18:00.

13 августа

Нижний Новгород, "Автозаводский парк культуры и отдыха", центральный вход;
Дзержинск, ул. Гайдара, д. 61 (район ОАО "ЦУМ"), между салонами связи и фонтаном;
Саров, ул. Московская, д. 5, ДЮСШ "Саров" (Ледовый Дворец).

14 августа 

Арзамас, пр. Ленина, д. 119 проход рядом с ТЦ "Метро" в городской парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара.
Бор, ул. Пушкина, д. 97 у магазина "Перекресток".

15 августа на базе Нижегородского областного центра СПИД в 11:00 пройдет закрытие акции (ул. Минина, 20/3, литер Е).

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