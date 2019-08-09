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Общество

Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства ФОКа в Ветлуге

09 августа 2019 13:35  [30] Общество

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу времени на месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), возведение которого началось сегодня в Ветлуге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Капсула представляет собой герметичную емкость, в которую помещено послание потомкам.
В торжественной церемонии начала строительства ФОКа также приняли участие депутат Госдумы ФС РФ Артем Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Александр Табачников.

"Знаю, что именно отсутствие ФОКа - одна из приоритетных и самых обсуждаемых у ветлужан проблем. И сегодня мы делаем серьёзный шаг к её решению. Современная спортивная база – необходимое условие не только для занятий, но и для обеспечения нормальной, комфортной жизни людей. В нацпроекте "Демография" этому вопросу уделено много внимания. Поэтому для нас главная задача – сделать всё для того, чтобы спорт во всех районах области стал максимально доступным", - сказал Глеб Никитин.

Согласно проекту ФОК в Ветлуге будет состоять из двух блоков – универсального спортзала с помещениями для секций (настольный теннис, карате, тяжелая атлетика, дартс, хореография) и плавательного бассейна на три чаши, а также футбольного поля.

"Зная, как ветлужане любят спорт, каких успехов добиваются, можно не сомневаться, что ФОК станет тем местом, где будут ставиться не только личные рекорды, но и воспитываться новые чемпионы, которые прославят родной край", - добавил губернатор.

"Большое спасибо Глебу Сергеевичу, за то, что поддержал прекрасную традицию строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижегородской области. Ветлужане получат новое спортивное сооружение, которое появится здесь на благо всем жителям и гостям", - сказал Артем Кавинов.

"На Руси как говорят, любое дело, которое в дождь начинается - правильное, доброе, хорошее. Поэтому уверен, что ФОК здесь будет самый лучший. Прежде всего, хочу, конечно, поблагодарить губернатора Нижегородской области, который принял решение о том, что первый ФОК по новому проекту будет строиться в Ветлужском районе. Но важно и то, что руководство района отличилось настойчивостью и настырностью, доказывая всем, что комплекс здесь обязательно нужен", - сказал Александр Табачников.

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