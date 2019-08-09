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Культура и отдых

"Конкурсы по благоустройству стимулируют людей приводить в порядок свои дворы", - Евгений Лебедев

09 августа 2019 16:23  [45] Культура и отдых

Торжественное награждение победителей муниципальных конкурсов "Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе городского округа город Бор" и "Самый благоустроенный двор многоквартирного жилого дома" прошло на Бору 9 августа 2019 года.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев наградил победителей конкурсов Почетными грамотами. В этом году на участие в мероприятии поступила 71 заявка. За звание лучших боролись 23 городских улицы, 8 населенных пунктов, 22 городских и 18 сельских жилых домов.

Победителем в номинации "Самый благоустроенный сельский населенный пункт городского округа город Бор" стала деревня Большое Покровское (Линдовский сельсовет). В категории "Образцовая улица в индивидуальном жилом секторе" лучшей признана улица Энтузиастов г.о.г. Бор (поселок Железнодорожный). За первые места победители получат по 200 тысяч рублей. Денежные средства будут направлены на ремонт дорог, тротуаров, линий наружного освещения, установку контейнеров, строительство детских и спортивных площадок, покраску заборов и фасадов домов.

Согласно экспертной оценке, лучшими индивидуальными домами стали дом №25 а по улице Центральной (село Спасское) и дом №49а по улице Тургенева (г.Бор). Призовое вознаграждение за победу составит 20 тысяч рублей.

Конкурс в этом году на Бору проходит во второй раз. На участие в мероприятии была подана 21 заявка. В номинации "Лучшие озелененные дворовые территории" первое место занял дом №26 во втором микрорайоне г.Бор. В категории "Оригинальное оформление дворовой территории" лучшим признан участок по улице Школьной, дом 3 (село Останкино). А первое место в номинации "Лучшее содержание детской площадки" заняли жители, проживающие в доме № 9 по улице переулок Воровского (г.Бор). Призовой фонд по всем номинациям за I место составил 75 тысяч рублей.

"Очень здорово, что сегодня есть такие конкурсы по благоустройству. Они стимулируют людей приводить в порядок свои дворы, дома, разбивать цветники. Премии победителей также направляются на благоустройство, то есть на преумножение красоты. Безусловно, власть эти инициативы населения должна обязательно поощрять. Ведь в том числе благодаря им Борский округ считается одним из самых благоустроенных и комфортных в нашей области", - подчеркнул Евгений Лебедев.

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