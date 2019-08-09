"Единая Россия" до 1 сентября проведет всероссийскую акцию "Собери ребенка в школу" Общество

В преддверии нового учебного года "Единая Россия" проведет благотворительную акцию "Собери ребенка в школу". Об этом рассказала координатор партпроекта "Единой России" "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Партия совместно с "Молодой Гвардией Единой России" (МГЕР) организует пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах. Собранная канцелярия будет рассортирована в наборы и передана детям-сиротам, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей.

"В преддверии 1 сентября региональные отделения партии проведут масштабную акцию "Собери ребенка в школу", в рамках которой планируется, прежде всего, выяснить количество нуждающихся в поддержке семей, а также уточнить список, включая количество необходимых школьных принадлежностей, чтобы помощь была действительно адресной. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будем осуществлять как собственными силами, так и в специальных пунктах, организованных на базе региональных отделений "Единой России" и МГЕР, где каждый желающий сможет оказать посильную поддержку нуждающимся детям", - пояснила парламентарий.

Как рассказал руководитель региональной общественной приемной председателя партии Виктор Лунин, в преддверии 1 сентября в приемные "Единой России" в Нижегородской области поступают как коллективные обращения, так и от конкретных семей об оказании помощи в подготовке к учебному году.

"В основном они связаны с ремонтом в школах, благоустройством территорий, установкой спортплощадок, приобретением оргтехники, спортивной формы, инвентаря. Региональной приемной партии только в июле было проведено порядка десяти выездных тематических приемов для руководителей образовательных учреждений и родительских активов. В основном обращения рассматриваются с участием депутатов. Существенная поддержка оказывается из депутатских фондов развития территорий, а нередко и собственных ресурсов парламентариев. Кроме того, многие наши партийцы взяли шефство над многодетными семьями, детьми-инвалидами, оказывают им дополнительную помощь в обеспечении необходимыми школьными принадлежностями", - отметил руководитель приемной.

Также накануне Дня знаний в регионе проходят различные благотворительные акции. Так, в этом году в городском округе Бор при активном участии и поддержке местного отделения партии в десятый раз стартовала акция "Скоро в школу!". Ее цель - помощь в приобретении школьно-письменных принадлежностей для детей из семей, оказавшихся по ряду причин в непростой жизненной ситуации.

В Автозаводском районе Нижнего Новгороде много лет традиционно при поддержке депутатов фракции "Единая Россия" проходит акция "Собери подарок первокласснику": в конце августа необходимые для школы подарки получают дети из многодетных и малообеспеченных семей.



Подобные акции организованы практически во всех районах Нижнего Новгорода и области.