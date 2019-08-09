"Поезда здоровья" в Нижегородской области: охват и эффективность Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Поезда здоровья" курсируют по Нижегородской области с середины апреля, охватывая разные населенные пункты. С 22 июля 2019 года "Поезда здоровья" побывали также в Нижнем Новгороде: в Канавинском, Ленинском и Сормовском районах. Решение о включении областного центра в маршрут принято Глебом Никитиным после встречи с членами совета по реализации Стратегии.

Для чего "Поезда здоровья" нужны в Нижнем Новгороде: поезда делают остановки в частном секторе районов города, который как правило удален от медицинских учреждений.

"Раз от раза количество пациентов растет, а значит консультации специалистов мобильной лечебно-диагностической лаборатории действительно очень востребованы у нижегородцев ", - отметил член экспертного Совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области Евгений Костин.

"Ближайший офис врачей общей практики расположен не очень далеко - порядка 1 км, а сама поликлиника - на значительном расстоянии, не всем жителям и не всегда удобно до нее добираться, поэтому мобильная поликлиника здесь действительно нужна", - рассказал начальник поезда Андрей Вдовин.

Промежуточные итоги: за 8 выездов "Поезда здоровья" в Нижнем Новгороде специалистами осмотрено 953 человека, проведено 2380 консультаций, выполнено 356 ФЛГ и 159 ММГ.

Наиболее востребованными остаются консультации эндокринолога и кардиолога, часто нижегородцы обращаются и к неврологу.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогают в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Северный и Южный поезда: врачи побывали уже в 66 населенных пунктах 26 районов Нижегородской области и Дзержинске.

"Северный поезд" закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском районах и Дзержинске.

"Южный поезд" уже побывал в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском и Вадском районах.

Впервые выявлено 1912 заболеваний, в том числе 141 подозрение на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 5045 человек, 695 человек - на госпитализацию.

Особое внимание пожилым: в 2019 году организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРВ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет.

Сроки проекта: поезда будут курсировать по региону до 16 октября.

С июля 2019 года состав поездов был усилен еще одним передвижным модулем ультразвуковой и функциональной диагностики. Врачебные бригады сформированы из врачей, которые работают в 30 медицинских организациях региона.

В прошлом году лаборатории посетили около 140 населенных пунктов Нижегородской области. Специалисты обследовали более 26 тысяч пациентов, провели более 46 консультаций, выявили более шести тысяч заболеваний и отправили на госпитализацию около двух тысяч человек.