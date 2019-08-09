"В этот день сердца верующих наполняются миром и покоем", - Глеб Никитин Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области направил поздравление с праздником Курбан-Байрам.

"Уважаемые мусульмане Нижегородской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам!Это один из главных праздников в исламе, в котором слились огромное множество исторических и культурных традиций. В это время принято проявлять милосердие и заботиться о своих ближних, принимать гостей и совершать благие деяния. Курбан-Байрам - праздник очищения и обновления, меняющий людей к лучшему! " - говорится в поздравлении.

"В этот день сердца верующих наполняются миром и покоем, и каждый ощущает особое, радостное настроение! Всем, кто отмечает этот великий праздник, желаю счастья, здоровья и долголетия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и тепло!" - сказано в поздравлении.