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Общество

"В этот день сердца верующих наполняются миром и покоем", - Глеб Никитин

11 августа 2019 11:18  [80] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области направил поздравление с праздником Курбан-Байрам.

"Уважаемые мусульмане Нижегородской области! Поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам!Это один из главных праздников в исламе, в котором слились огромное множество исторических и культурных традиций. В это время принято проявлять милосердие и заботиться о своих ближних, принимать гостей и совершать благие деяния. Курбан-Байрам - праздник очищения и обновления, меняющий людей к лучшему! " - говорится в поздравлении.

"В этот день сердца верующих наполняются миром и покоем, и каждый ощущает особое, радостное настроение! Всем, кто отмечает этот великий праздник, желаю счастья, здоровья и долголетия! Пусть в ваших домах всегда царят мир и тепло!" - сказано в поздравлении.

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