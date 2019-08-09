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Происшествия

Виновник "пьяного" ДТП с многочисленными жертвами арестован в Нижегородской области

11 августа 2019 14:51  [109] Происшествия

Виновник "пьяного" ДТП с многочисленными жертвами арестован в Нижегородской области.

По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло 9 августа около 02:30 в Городецком районе.

Пьяный водитель не справился с управлением, машина выехала на обочину дороги и совершила наезд на семерых лядей, стоявших возле припаркованного автомобиля.

Согласно предоставленной информации, двое пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело. 21-летнему нижегородцу было предъявлено обвинение. В настоящее время он находится под арестом.

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