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Общество

Нижегородских школьников отправят на Северный полюс

12 августа 2019 10:53  [115] Общество
Атомный ледокол 50 лет Победы

Атомный ледокол 50 лет Победы

Фото: Союз пионерских организаций Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть нижегородских школьников отправятся в экспедицию на Северный полюс на атомном ледоколе "50 лет Победы" с 13 по 22 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

В экспедицию отправятся 68 школьников из разных регионов страны. Все они активисты Российского движения школьников и победители проектов "На старт эко-отряд", "Стражи Земли", конкурса эссе "Зачем мне в Арктику", участники смен в образовательном центре "Сириус" и победители проекта "Школа Росатома".

Нижегородскую область представят шесть школьников из областного центра, Павловского и Борского районов.

Как сообщают организаторы, программа научного путешествия включает в себя образовательные и игровые мероприятия. Участники экспедиции узнают об истории атомного ледокольного флота, нужных на ледоколе профессиях и проблемах сохранения Арктики.

В ходе экспедиции они будут решать нестандартные задачи в инженерно-экономической игре и на олимпиаде, проявлять свои творческие способности.

Ключевым результатом творческой работы участников экспедиции и педагогов станет флешмоб на Северном полюсе. Каким он будет – решат сами школьники.

В путешествии также примут участие известные гости: Валдис Пельш, который вместе со съемочной группой на ледоколе будет снимать новый документальный фильм, Николай Цискаридзе, Елена Яковлева и блогер Руслан Усачев. Кроме того, съемочная группа проекта "Песни атомных городов" создаст клип на песню, которую выберут участники рейса.

В Москве ребята встретятся с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным.

СПРАВКА:

"50 лет Победы" – самый большой и современный из арктических атомоходов. Этот ледокол представляет собой модернизированный проект второй серии атомных ледоколов типа "Арктика" - мощнейших из когда-либо построенных.

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