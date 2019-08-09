Рекомендации по выбору салона для покупки авто

Собираясь в автосалон для приобретения нового авто, нужно не только разобраться с его характеристиками, но и определиться с местом покупки. От этого зависит сумма средств, время и наличие гарантийных обязательств.

На ресурсе auto-nim.ru представлены отзывы об автосалонах, которые могут позволить избежать мошенничества и прочих сложностей при покупке транспортного средства. Как правило, именно с отзывов стоит начать выбор автосалона. На что ещё обратить внимание?

Предпочтение стоит отдать сотрудничеству с официальными дилерами. Здесь на покупателя ожидает высокий уровень сервиса, полноценные гарантийные обязательства, качественные запчасти и много чего ещё. Что касается неофициальных автосалонов, с ними нужно быть внимательными. Важно придерживаться следующих рекомендаций:

Уточнить сроки поставки транспорта;

Поинтересоваться предлагаемыми комплектациями машин;

Расспросить о других существующих вариантах.

Обязательно перепроверьте полученную информацию насчёт совпадения технических свойств, комплектации и цвета автомобиля.

Поинтересуйтесь акциями, которые проводятся в салоне. Конкретная модель авто в разных салонах может иметь отличную стоимость.

Узнайте о валюте расчета и фиксации цены на момент ожидания заказа.

Важно оценить месторасположение салона. Удобный и свободный подъезд станет дополнительной гарантией статусности заведения. Постарайтесь оценить ухоженность «придворовой» территории, благоустройство парковки, наружные характеристики строения, внутреннее убранство.

Выделив для себя несколько автосалонов, рекомендуется собрать о них дополнительные сведения. Очень часто проблемы могут возникать при обслуживании нового авто. Не поленитесь перейти на сайт auto-nim.ru и ознакомиться с существующими отзывами. Как правило, здесь клиенты описывают проблемы, с которыми сталкивались при сотрудничестве с определённым салоном.

И ещё. Если несколько салонов полностью удовлетворяют требованиям, стоит отдать предпочтение ближнему варианту. Возможно, придётся сюда часто наведываться для проведения ТО или ремонта. Потратьте немного больше времени на выбор салона, чтобы потом не испытывать разочарования.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.