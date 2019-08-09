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Общество

Водителям автобусов в Балахне Нижегородской области не дали выйти в рейсы

12 августа 2019 12:10  [211] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Водителям автобусов в Балахне Нижегородской области не дали выйти в рейсы 12 августа 2019 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

"Сегодня в Балахне творится что-то невообразимое, все водители и кондуктора пришли на работу, где нас встретили с битами. На наших маршрутах работают Нижегородские экипажи. Нас не допускают к работе потому, что мы не согласны с новыми графиками и отмены льгот пенсионерам! Просим помощи и поддержки общественности", - отмечается в публикации в группе "Подслушано Балахна".

В комментариях также говорится, что балахнинские водители и кондукторы выступают за льготы пенсионерам. "А новое, так называемое начальство хотят отменить. И проезд повысить до 30 руб. А, насчёт графика нашим хотят платить по 12 000 тысяч рублей, и прибавить ещё 4 круга", - рассказали участники группы.

В июне этого года сообщалось, что экс-директор "МП Балахнинскоепассажирское автотранспортное предприятие" пойдёт под суд по делу о строительстве ТЦ на месте автостанции. Он обвиняется в преступлении по ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.

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