Полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

По горячим следам полицейские задержали мужчину, который похитил у 89-летнего потерпевшего 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 12 августа 2019 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

В ходе расследования было установлено, что вечером пожилой мужчина возвращался домой. Около дома на улице Щербакова городского округа города Бор к нему подошли двое мужчин, они заговорили с дедушкой и рассказали, что временно лишились жилья, а вещи, принадлежащие им, носят с собой. В процессе беседы новые знакомые попросили пожилого человека взять на временное хранение принадлежащие им вещи и деньги, которые собирались забрать после того, как найдут себе новое жильё.

89-летний потерпевший решил помочь незнакомцам и пригласил их к себе в квартиру, чтобы они оставили своё имущество. В квартире один из визитёров попросил 89-летнего пенсионера положить в то место, где дедушка хранит свои деньги 180 тысяч рублей, которые, якобы, мужчины опасаются носить с собой. Доверчивый пожилой мужчина выполнил просьбу своих новых знакомых. После их визита он обнаружил, что пропали его сбережения - 100 тысяч рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, он позвонил внуку и сообщил о случившемся.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам был установлен и задержан один из подозреваемых в совершении противоправных действий в отношении 89-летнего потерпевшего. Им оказался 44 летний житель соседнего региона. В настоящее время он арестован. Мужчина, у которого полицейские обнаружили при задержании похищенные у пенсионера деньги, свою причастность к совершению преступления не отрицает.

Денежные средства, изъяты у задержанного мужчины. Сотрудники полиции возвратили их пенсионеру.

У сотрудников ОВД есть основания полагать, что задержанный мужчина причастен к совершению серии подобных преступлений на территории Нижегородской области и соседних регионов. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой: "если вы располагаете информацией о противоправной деятельности данного гражданина, либо узнали в нём лицо, которое совершило в отношении вас противоправные действия, сообщите имеющуюся информацию по телефону 8(83159)2-27-87 или по каналу связи "02".