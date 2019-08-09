Последние новости рубрики Происшествия
12 августа 2019 16:06  [25] Полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям
12 августа 2019 15:54  [68] Росгвардейцы, готовясь к Alfa Future People, изъяли у жителей пос. Б.Козино огнестрельное оружие
12 августа 2019 11:43  [242] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Лысковском районе: погибли три человека
11 августа 2019 18:41  [1251] Общегородской траур объявлен в Сарове Нижегородской области в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ
11 августа 2019 14:51  [448] Виновник "пьяного" ДТП с многочисленными жертвами арестован в Нижегородской области
11 августа 2019 09:48  [277] Два нижегородца оказались под следствием за фиктивную регистрацию мигрантов на своей жилплощади
09 августа 2019 18:11  [534] Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Городецком районе: пострадали стоящие на обочине люди
09 августа 2019 17:07  [441] "Нижегородпассажиравтотрансу" поставили некачественное топливо, причинив ущерб на 200 млн рублей
09 августа 2019 12:50  [408] Житель Чувашии, пытавшийся рыбачить в Нижегородской области, получил 2 года условно
09 августа 2019 12:23  [265] Подросток утонул в Вадском районе Нижегородской области, - СУ СК
Происшествия

Полицейские задержали похитителя на Бору "по горячим следам": мужчина может быть причастен к другим преступлениям

12 августа 2019 16:06  [25] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

По горячим следам полицейские задержали мужчину, который похитил у 89-летнего потерпевшего 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 12 августа 2019 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).

В ходе расследования было установлено, что вечером пожилой мужчина возвращался домой. Около дома на улице Щербакова городского округа города Бор к нему подошли двое мужчин, они заговорили с дедушкой и рассказали, что временно лишились жилья, а вещи, принадлежащие им, носят с собой. В процессе беседы новые знакомые попросили пожилого человека взять на временное хранение принадлежащие им вещи и деньги, которые собирались забрать после того, как найдут себе новое жильё.

89-летний потерпевший решил помочь незнакомцам и пригласил их к себе в квартиру, чтобы они оставили своё имущество. В квартире один из визитёров попросил 89-летнего пенсионера положить в то место, где дедушка хранит свои деньги 180 тысяч рублей, которые, якобы, мужчины опасаются носить с собой. Доверчивый пожилой мужчина выполнил просьбу своих новых знакомых. После их визита он обнаружил, что пропали его сбережения - 100 тысяч рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, он позвонил внуку и сообщил о случившемся.
В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам был установлен и задержан один из подозреваемых в совершении противоправных действий в отношении 89-летнего потерпевшего. Им оказался 44 летний житель соседнего региона. В настоящее время он арестован. Мужчина, у которого полицейские обнаружили при задержании похищенные у пенсионера деньги, свою причастность к совершению преступления не отрицает.

Денежные средства, изъяты у задержанного мужчины. Сотрудники полиции возвратили их пенсионеру.

У сотрудников ОВД есть основания полагать, что задержанный мужчина причастен к совершению серии подобных преступлений на территории Нижегородской области и соседних регионов. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой: "если вы располагаете информацией о противоправной деятельности данного гражданина, либо узнали в нём лицо, которое совершило в отношении вас противоправные действия, сообщите имеющуюся информацию по телефону 8(83159)2-27-87 или по каналу связи "02".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph