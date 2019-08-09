Открытие скейт-парка после капитального ремонта состоялось в Кстове Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Открытие скейт-парка после капитального ремонта состоялось в Кстове 10 августа в День физкультурника. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Скейт-парк построен в 2014 году на средства компании "ЛУКОЙЛ" по просьбам юных горожан. Спустя пять лет финансовую помощь в масштабной реконструкции парка вновь оказала НК "ЛУКОЙЛ".

На открытии обновленного парка выступил заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по связям с общественностью Антон Гребень.

"Мне особенно приятно осознавать, что компания "ЛУКОЙЛ" причастна к этому замечательному событию. Скейт-парк пользуется огромной популярностью среди горожан - сюда приходят заниматься люди всех возрастов. Желаю вам удачи, новых спортивных достижений и всего самого наилучшего!", - сказал Антон Гребень.

В рамках реконструкции парка было заменено фанерное покрытие, деревянный каркас, все конструкции по специальной технологии были пропитаны антисептиком, на фанерное покрытие была нанесена специальная "резиновая краска", острые углы оснащены металлическими накладками.

После открытия состоялись соревнования, в которых приняли участие около ста любителей рискованных видов спорта. На сегодняшний день обновленный кстовский скейт-парк является одним из лучших в стране, по своей экстремальности даже превосходя аналогичные спортивные площадки.