Последние новости рубрики Общество
12 августа 2019 18:51  [54] Новая асфальтобетонная установка Teltomat 160 начала работать в Нижегородской области
12 августа 2019 18:36  [58] Почти треть высаженных в 2019 году лесов будет создана из генетически улучшенных семян
12 августа 2019 17:44  [75] Открытие скейт-парка после капитального ремонта состоялось в Кстове
12 августа 2019 17:18  [94] "Отправляя отходы на переработку, а не на захоронение, мы достигаем целей нацпроекта "Экология", - Андрей Харин
12 августа 2019 16:41  [100] "Улучшение жилищных условий" в Нижегородской области: условия и сроки программы
12 августа 2019 14:46  [143] "Соревнования водителей позволили "Теплоэнерго" экономить топливо и оптимизировать загрузку автотранспорта", - Илья Халтурин
12 августа 2019 13:43  [144] Нижегородский общественный транспорт будет ходить через Похвалинский съезд в День города
12 августа 2019 13:15  [201] Открытая лекция по экономике проектов развития городской среды пройдет в Нижнем Новгороде 13 августа
12 августа 2019 12:49  [214] Сотрудник нижегородского планетария подтвердил приближение астероида к земле
12 августа 2019 12:26  [317] Схему движения изменят на опасном участке трассы М-7 с 12 августа
Общество

Открытие скейт-парка после капитального ремонта состоялось в Кстове

12 августа 2019 17:44  [75] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Открытие скейт-парка после капитального ремонта состоялось в Кстове 10 августа в День физкультурника. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Скейт-парк построен в 2014 году на средства компании "ЛУКОЙЛ" по просьбам юных горожан. Спустя пять лет финансовую помощь в масштабной реконструкции парка вновь оказала НК "ЛУКОЙЛ".

На открытии обновленного парка выступил заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по связям с общественностью Антон Гребень.

"Мне особенно приятно осознавать, что компания "ЛУКОЙЛ" причастна к этому замечательному событию. Скейт-парк пользуется огромной популярностью среди горожан - сюда приходят заниматься люди всех возрастов. Желаю вам удачи, новых спортивных достижений и всего самого наилучшего!", - сказал Антон Гребень.

В рамках реконструкции парка было заменено фанерное покрытие, деревянный каркас, все конструкции по специальной технологии были пропитаны антисептиком, на фанерное покрытие была нанесена специальная "резиновая краска", острые углы оснащены металлическими накладками.

После открытия состоялись соревнования, в которых приняли участие около ста любителей рискованных видов спорта. На сегодняшний день обновленный кстовский скейт-парк является одним из лучших в стране, по своей экстремальности даже превосходя аналогичные спортивные площадки.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph